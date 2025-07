Una Joya solo a metà

[...] Da una parte la gioia per due recuperi (quelli di Dovbyk e Salah-Eddine) e due nuovi volti (Wesley e Vasquez, al primo allenamento), dall’altra la consapevolezza che per rivedere il vero Dybala ci vorrà ancora tempo. La prima settimana di ritiro al Fulvio Bernardini, con i due test contro Trastevere e UniPomezia che lo avevano visto protagonista avevano forse illuso un po’ tutti sul fatto che Paulo ormai fosse a tutti gli effetti a disposizione di Gasp, ma non è (ancora) così. Clinicamente, il mancino di Laguna Larga è guarito dalla lesione al tendine semitendinoso rimediata a metà marzo. A darne conferma c’è stata l’ultima ecografia di tre giorni fa, mentre il resto dei compagni tornava dall’amichevole giocata e vinta in Germania contro il Kaiserslautern. Il primo intervento della carriera della Joya, però, ha lasciato dei segni, che ancora faticano a scomparire del tutto. In modo particolare, la cicatrice sta dando qualche fastidio di troppo a Dybala. Il tessuto, sotto stress, tende a infiammarsi, provocando dolore al numero 21 quando calcia. Un fatto che ha portato il giocatore, in accordo con lo staff medico, a studiare nel dettaglio il programma per questa fase di preparazione. Sedute differenziate e terapia EPI (elettrolisi percutanea intratissutale, trattamento specifico per le lesioni dei tessuti molli), alternate a parti di lavoro coi compagni. Gasperini, contento dello stato di forma di Dybala a inizio ritiro, dovrà accontentarsi ancora di Paulo a mezzo servizio. [...] Per oggi è prevista una doppia seduta, mentre domani, alle 18, la Roma scenderà in campo al Tre Fontane (tutto esaurito per l’occasione, diretta televisiva su Dazn) per l’amichevole in famiglia col Cannes, altro club di proprietà dei Friedkin. [...]

(Il Romanista)