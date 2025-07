Calciomercato Roma: Solbakken vicino alla cessione a titolo definitivo al Nordsjaelland. Previsti nuovi contatti in giornata per chiudere

Arrivano aggiornamenti sul futuro di Ola Solbakken. Il calciatore norvegese non è stato convocato da Gian Piero Gasperini per il ritiro al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria e ora sembra a un passo dalla cessione. Come riportato dal portale danese, l'esterno è vicino al trasferimento al Nordsjaelland.

(bold.dk)

Come aggiunto da Filippo Biafora de Il Tempo, il trasferimento di Ola Solbakken al Nordsjaelland sarebbe a titolo definitivo e in giornata sono previsti nuovi contatti per provare a chiudere la trattativa.