Spunta un nuovo nome per l'attacco della Roma: si tratta di Marc Guiu del Chelsea. Secondo quanto scrive il portale spagnolo, l'attaccante spagnolo classe 2006 potrebbe lasciare Londra considerando la concorrenza nel club inglese e piace a vari club, in particolare a Sunderland e Lipsia. A questi si aggiungono anche Roma e Real Sociedad, ma al momento il Sunderland è in vantaggio.

(sport.es)

