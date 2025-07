Calciomercato Roma, il padre di Gloukh: "L'Ajax il suo sogno, ma i giallorossi avevano offerto più del doppio dei Lancieri"

5 ON AIR - La Roma è alla ricerca di rinforzi nel reparto offensivo e uno dei nomi seguiti dalla società giallorossa era Oscar Gloukh, il quale è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Ajax. Maxim, padre del classe 2004, ha rilasciato un'intervista all'emittente israeliana e ha confermato l'interesse del club capitolino, svelando anche alcuni retroscena sull'affare. Ecco le sue dichiarazioni: "Il trasferimento all'Ajax? Ci siamo quasi. Il piano è raggiungere uno dei top 5 campionati passando per il campionato olandese. Oscar deve prendersi il tempo necessario perché è ancora giovane. Ha 21 anni e può giocare due o tre anni in Eredivisie prima di fare il grande salto. L'Ajax era già in contatto con noi quando giocava nel Maccabi e abbiamo parlato per un anno. Il suo sogno era andare lì e ora si è avverato, è la scelta migliore per lui. L'offerta della Roma era 2.5 volte più alta di quella dell'Ajax, così come le proposte di altre società. Ma noi abbiamo pensato all'aspetto professionale".