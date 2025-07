Non si placano le voci intorno ad Artem Dovbyk, il cui futuro alla Roma sembra sempre più in bilico. Come scrive il portale inglese, il Leeds è la squadra che sta spingendo di più per l'attaccante ucraino. Al momento non si registra alcuna offerta ufficiale, ma gli inglesi sono pronti ad affondare il colpo.

(teamtalk.com)

