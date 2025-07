Fabio Silva tenta la Roma. Un arciere per Gasp

Un Silva ha già giocato nella Capitale, si chiama Jorge, ruolo difensore, e tra il 2017 e il 2019 ha vestito la maglia della Lazio Primavera senza però mai riuscire a esordire in prima squadra. [...] Il Silva che invece interessa alla Roma è il fratello, si chiama Fabio, ruolo attaccante, ed è tornato al Wolverhampton dopo una buona stagione in prestito al Las Palmas. Frederic Massara sta seguendo con molta attenzione la sua situazione e ha già allacciato i contatti con il suo entourage per sondare la disponibilità del ventitreenne a trasferirsi al Fulvio Bernardini e a giocare per Gasperini non soltanto da centravanti ma anche da attaccante esterno di sinistra, quel ruolo al momento scoperto nella formazione titolare giallorossa. Perché di fatto Fabio Silva è una punta, non proprio un’ala, ma ha le caratteristiche adatte per diventare quel giocatore duttile in entrambi i ruoli. Ha velocità, ama partire dalla trequarti (e dall’esterno), ha un ottimo scatto e un buon dribbling per poter diventare un elemento importante nel sistema di gioco gasperiniano. [...] Il club inglese lo acquistò dal Porto nel 2020 e dopo due stagioni altalenanti ha cominciato a mandarlo in prestito un po’ ovunque senza puntare su di lui: Anderlecht, Psv, Rangers e Las Palmas. Ora, a soli 23 anni, è pronto a salutare definitivamente il club che non gli ha permesso una crescita costante nella rosa. Anche perché il suo contratto è in scadenza, un fattore in più che sta ingolosendo la Roma ma anche diversi club tedeschi. [...] Massara non ha ancora avuto contatti diretti con il Wolverhampton perché anche la Roma deve studiare la migliore soluzione per la fascia sinistra, un ruolo su cui Gasperini punta molto per fare il salto di qualità nella formazione titolare. Il costo del cartellino è contenuto visto il contratto in scadenza a giugno 2026: con 15 milioni può lasciare la città delle West Midlands inglesi, mentre l’ingaggio da 2 milioni di euro netti (stipulato nel 2022) è alla portata del club giallorosso [...] Nella lista del diesse giallorosso ci sono tanti altri nomi, alcuni seguiti altri invece proposti da agenti e intermediari. La Roma ha fatto un sondaggio con il Manchester City per Claudio Echeverri, il diciannovenne argentino prelevato lo scorso gennaio dal River Plate. Con Guardiola ha giocato cinque minuti in Premier League e poi un tempo nel Mondiale per club del mese scorso. È inevitabilmente in uscita e la Roma ci sta facendo un pensierino sebbene il ragazzo sia più un trequartista con le caratteristiche di Dybala che un vero e proprio attaccante esterno. [...] Gli altri nomi sulla lista, e proposti alla Roma, sono diversi e tutti di talento. E costosi. Come Nusa ad esempio che fa gola a mezza Europa, ma anche come Tzolis del Bruges che a ventitrè anni è già una certezza. [...]

(Corsport)