Accostato con insistenza alla Roma sul mercato per rinforzare l'attacco a disposizione di Gian Piero Gasperini, arrivano aggiornamenti sulla situazione di Claudio Echeverri. Secondo quanto scrivono in Inghilterra, l'argentino dovrebbe lasciare il Manchester City in prestito durante la finestra estiva di calciomercato ma non è prevista l'ipotesi giallorossa.

(dailymail.co.uk)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE