Roma Femminile U17 campione d'Italia, Milan battuto 2-0. Calciomercato, Abraham al Besiktas: martedì la firma. Sfuma la cessione di Romano al Torino

La Roma Femminile aggiunge un altro successo alla propria bacheca. La squadra Under 17, infatti, ha sfidato e battuto con il risultato di 2-0 il Milan nella finale scudetto. Le baby giallorosse sono dunque campioni d'Italia grazie alle reti di Parente e Mascente.

Si muove qualcosa anche sul fronte calciomercato in uscita. La Roma ha definito la cessione di Tammy Abraham al Besiktas. L'attaccante inglese, tornato nella Capitale dopo l'esperienza al Milan, lascerà definitivamente i giallorossi. Il club turco accoglierà il classe 1997 in prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Abraham firmerà un contratto di 4 anni e martedì sarà ad Istanbul per le firme.

Saltato invece l'accordo con il Torino per la cessione di Federico Terlizzi e Alessandro Romano. I due giovani calciatori erano destinati a lasciare i giallorossi per poter aiutare il club a raggiungere la cifra necessaria per non sforare l'accordo fatto con la UEFA riguardo alle plusvalenze. La trattativa, però, si è completamente congelata poiché Romano ha deciso di restare alla Roma e partire in ritiro con la squadra per cercare di giocarsi le sue carte. Il centrocampista classe 2006 è uno dei prospetti di maggior valore del vivaio giallorosso e sarà Gian Piero Gasperini a valutarlo durante la preparazione estiva.

