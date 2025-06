Roma U17 Femminile, al via la finale Scudetto contro il Milan: la formazione ufficiale

È iniziata la caccia allo Scudetto per la Roma Under 17 Femminile. Le giovani giallorosse sono scese in campo per la finale del campionato di categoria, dove affrontano le pari età del Milan.

Il club, attraverso i propri canali social, ha comunicato la formazione ufficiale scelta per questa importantissima sfida:

Pezzi; Grassi, Cacace, Carosi, Andreangeli; Aulicino, Lima; Parente, Di Riso, Pinchi; Grilli.