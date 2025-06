Calciomercato Roma, il Bari insiste per Pagano: la richiesta dei giallorossi è di 2 milioni

L'ottima stagione disputata lo scorso anno in Serie B con il Catanzaro, ha messo in mostra Riccardo Pagano. Il trequartista di proprietà della Roma, però, potrebbe non rimanere nella Capitale il prossimo anno. Il Bari, infatti, avrebbe mostrato interesse per l'ex numero 10 della Primavera giallorossa. Secondo quanto riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, la valutazione della Roma è di 2 milioni di euro, cifra che i pugliesi non sono disposti a spendere. Nelle prossime ore, dunque, le due società continueranno a trattare per il classe 2004.