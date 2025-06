Calciomercato Roma: Romano verso la permanenza. Il centrocampista non vuole andare via

Entro la fine della giornata odierna la Roma è chiamata a ottenere i 13 milioni di plusvalenza per evitare sanzioni da parte della UEFA e nelle ultime ore si era parlato dalla possibilità di cedere Alessandro Romano. La società giallorossa era in contatto con il Torino per la cessione del centrocampista classe 2006, ma il suo futuro sembra cambiato. Come rivelato dal giornalista Lorenzo Canicchio, il calciatore non vuole muoversi e resterà alla Roma. Il diciannovenne sarà in ritiro con Gian Piero Gasperini e proverà a guadagnarsi un posto in prima squadra.

