Calciomercato Roma: contatti col Torino per Romano. Nell'operazione potrebbe rientrare il 2007 Terlizzi

Un altro giovane della Roma nel mirino della Serie A: si tratta di Alessandro Romano, centrocampista svizzero classe 2006. Secondo le informazioni dell'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il Torino ha messo gli occhi sul mediano e sono in corso i contatti tra i club per trovare l'intesa per il trasferimento.

Stando a quanto aggiunge Di Marzio, nell'operazione tra Roma e Torino per Alessandro Romano potrebbe rientrare anche Federico Terlizzi, difensore classe 2007 dell'Under 18 giallorossa. Sono trattative che permetterebbero al club dei Friedkin di realizzare le plusvalenze richieste entro il 30 giugno.