Nove milioni devono entrare per Calafiori

Nel discorso plusvalenze la Roma continua a lavorare anche su quei nove milioni di euro che dovranno entrare per la cessione di Riccardo Calafiori all'Arsenal. Il club giallorosso continua a tenere informata anche l'Uefa riguardo lo scontro legale con il Basilea in merito al 40% della rivendita che ancora deve essere sbloccato e che permetterà di iscrivere al bilancio quel ricavo che si trasformerà in plusvalenza totale.

La scorsa estate il calciatore era stato ceduto dal Bologna ai Gunners per 50 milioni di euro, con gli emiliani che dovevano il 50% della plusvalenza agli svizzeri, che hanno quindi incassato 23,5 milioni dal trasferimento. Tra Basilea e Roma era stato però stabilito che i giallorossi avrebbero anche incassato il 40% della futura rivendita tra parte fissa e parte variabile, quindi oltre al milione e mezzo arrivato per la cessione dagli svizzeri al Bologna per 4 milioni, anche la parte variabile (il 40% di quei 23,5 milioni). A Trigoria sono convinti che vada pagata la percentuale su ogni incasso relativo a Calafiori e che quindi prima o poi i circa 9,4 milioni dovuti saranno incassati [...], permettendo di rientrare all'interno dei parametri Uefa.

(corsport)