Calciomercato Roma, ancora nessun accordo per Cherubini al Sassuolo: i club restano in contatto

Rallenta la trattativa che dovrebbe portare Luigi Cherubini dalla Roma al Sassuolo. Secondo quanto riportato dalla direttrice di Calciomercato.it, Eleonora Trotta, al momento non è stato ancora raggiunto un accordo definitivo tra i due club per il trasferimento del giocatore giallorosso, classe 2004.

Nonostante la fumata grigia, i contatti tra la dirigenza romanista e quella neroverde proseguono. La volontà di trovare una quadra per il passaggio in Emilia dell'attaccante, reduce da una stagione in Serie B alla Carrarese, mantiene vivo il dialogo. Le prossime ore saranno decisive per capire se le parti riusciranno a limare le distanze.