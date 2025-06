Calciomercato Roma, dalla Francia: offerta del Valencia per Hermoso in prestito, la Roma vuole l'obbligo di riscatto

Dalla Francia rimbalza una voce di mercato che riguarda la difesa della Roma. Secondo quanto riportato dal portale sportivo transalpino FootMercato, il Valencia avrebbe messo nel mirino Mario Hermoso. Il club spagnolo avrebbe già presentato un'offerta alla Roma per il difensore classe 1995, ma la formula è quella del prestito con diritto di riscatto.

La Roma avrebbe aperto alla cessione ma vorrebbe garanzie sul trasferimento definitivo del giocatore. Per questo motivo, la dirigenza giallorossa starebbe spingendo per trasformare il diritto in obbligo di riscatto al termine della prossima stagione. Le parti sono al lavoro per trovare un'intesa sulla formula del trasferimento.

(footmercato.net)

VAI ALLA NEWS