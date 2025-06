FELICI: "La Roma sarà più forte dell'anno scorso, ma non di molto" - INFASCELLI: "Dal 1° luglio mi aspetto un Gasperini esigente sul mercato"

Con il calciomercato ormai in primo piano, le radio si interrogano sulle mosse della Roma di Gasperini. L'attesa è per un avvio deciso: Roberto Infascelli si aspetta infatti "dal primo luglio un Gasperini esigente sul mercato" e l'arrivo di rinforzi entro metà mese. Antonio Felici, invece, offre una previsione più misurata sul bilancio finale, ritenendo che "alla fine del mercato la Roma sarà più forte dell'anno scorso, ma non di molto".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Nella rosa della Roma c’è soltanto un big ed è Svilar, non lo cederei mai (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

20 milioni per la cessione di Abraham al Besiktas sono un grande colpo di Massara (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Mercato in entrata? Da domani Gasperini comincerà a battere i pugni, ma per me arriveranno 2/3 nuovi acquisti prima del ritiro. Sulle plusvalenze sono pessimista... (UGO TRANI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo, 92.7)

Credo che alla fine del mercato la Roma sarà più forte dell'anno scorso, ma non di molto (ANTONIO FELICI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mi aspetto dal primo luglio un Gasperini esigente sul mercato e che possano arrivare per metà mese due giocatori, un centrale di difesa e un centrocampista (ROBERTO INFASCELLI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Non capisco perché un giocatore come Abraham debba avere la stessa quotazione di un Tchaouna (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Se dovessi prendere un giocatore in Italia, mi fionderei immediatamente su Douglas Luiz (FLAVIO M. TASSOTTI, Tele Radio Stereo, 92.7)