Calciomercato Roma, dalla Turchia: accordo Abraham-Besiktas per 4 anni di contratto

Tammy Abraham è pronto a lasciare la Roma a titolo definitivo per trasferirsi al Besiktas, alla ricerca di un nuovo attaccante per sostituire Ciro Immobile. Il centravanti inglese saluta il club giallorosso per circa 20 milioni di euro, permettendo così di generare una plusvalenza di 8 milioni. Come riportato dal giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu, il classe '97 ha trovato l'accordo con la società bianconera sulla base di un contratto quadriennale.

? Beşiktaş, AS Roma forması giyen Tammy Abraham ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) June 30, 2025