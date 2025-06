Corsa Roma: countdown per il bilancio. I top restano, via i giovani

LEGGO (F. BALZANI) - "Beati i giovani perché erediteranno il debito nazionale", diceva con ironia qualche decennio fa Herbert Hoover. Nella Roma, invece, sta avvenendo l'esatto contrario. Perché sono i giovani in queste ore a salvare il debito del club e permettere una chiusura di bilancio meno drammatica nei confronti dell'Uefa. Come avvenuto nelle scorse stagioni (Volpato, Tahirovic e Felix gli esempi) la Roma ha deciso di sacrificare il cartellino di alcuni Primavera per ottenere plusvalenze secche e risparmiare così la cessione dei titolari della rosa.

Tradotto: Angelino, Svilar e Ndicka non si muovono. Al loro posto faranno le valigie Pagano (a un passo dal Bari per 2 milioni) e un paio tra De Marzi, Mannini, Romano (vicinissimo al Torino), Oliveras, Cherubini (piace al Sassuolo) e Darboe che è stato proposto a Pisa e Cremonese. La Roma spera di ottenere almeno 6 milioni oltre a quelli di Paredes (che oggi passerà ufficialmente al Boca per 3,5, di cui 2 di plusvalenza) in modo dal limare il passivo finale che diventerebbe così di circa 4-5 milioni. In questo caso i Friedkin verrebbero senza dubbio multati (ma non pesantemente) dall'Uefa, evitando però il rischio di limitazioni alla lista Uefa o ancor peggio di esclusione dalle coppe europee.

La decisione di pagare la multa è arrivata dopo giorni di consulti e di assicurazioni a Gasperini: i top non saranno toccati. E così, per ora, è stato. È una corsa contro il tempo, però, considerato che entro stasera la Roma dovrà chiudere il bilancio da sottoporre all'Uefa come da accordi che finalmente termineranno nel 2026. Nella notte Massara proverà a chiudere le trattative per piazzare prima del dovuto almeno 2-3 giovani e poi iniziare a pensare al mercato in entrata con alcuni nomi già nel mirino da alcuni giorni. Oltre a De Cuyper e O'Riley, primi sondaggi anche per Laurientè del Sassuolo e lo svincolato Tagliafico in uscita dal Lione. Ad evitare anche la multa ci potrebbe pensare Abraham che ieri ha detto sì al Besiktas. Se l’affare dovesse chiudersi oggi alla Roma entrerebbero 20 milioni (8 di plusvalenza).