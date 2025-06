La Roma è al lavoro per trovare un nuovo main sponsor in seguito alla scadenza dell'accordo con Riyadh Season e il reparto commerciale del club ha già avviato la ricerca con l'obiettivo di raggiungere un'intesa entro l'inizio della Serie A 2025/26. Intanto, come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, è in arrivo un nuovo sponsor sulla manica delle magliette.

(corsport)