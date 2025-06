Nuovi sponsor e altri introiti commerciali

La Roma sta lavorando con il comparto commerciale per chiudere nuovi accordi che genereranno per il presente e per il futuro ricavi da inserire nei prossimi bilanci. In quello che si chiuderà oggi ci sono i ricavi dell'ultimo esercizio tra sponsor, biglietteria, vendita delle maglie e del prodotti Roma: milioni importanti anche per dimostrare alla Uefa i miglioramenti e gli sforzi fatti per cercare di sistemare i conti e aumentare quella sostenibilità finanziaria che pochi club hanno raggiunto da quando è nato il Financial Fair Play.

Il passo successivo sarà trovare il nuovo main sponsor, dato che il contratto con Riyadh Season è ormai scaduto. [...] La ricerca di un nuovo accordo è in atto dal reparto commerciale e l'obiettivo è quello di cominciare il campionato con lo sponsor sulla maglia che possa accompagnare la Roma nel prossimo importantissimo triennio che culminerà con il centenario. Intanto uno sponsor è in arrivo sulla manica: si lavora per il presente e per il futuro, con un continuo dialogo anche con l'Uefa.

(corsport)