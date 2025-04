Nuovo allenatore, si allontanano Italiano e Gasperini. Ranieri: "Senior advisor? Non so nemmeno bene cosa sia". La Roma Primavera batte il Genoa e vola in semifinale scudetto

Si avvicina la fine della stagione e, se la Roma resta concentrata sull'obiettivo Champions, con una lotta ancora apertissima, l'attenzione dei media continua ad essere rivolta verso il nuovo allenatore. Chi potrebbe defilarsi dalla corsa alla panchina giallorossa è sicuramente Vincenzo Italiano, con l'ad Fenucci che oggi ha ribadito l'intenzione di voler continuare il percorso con l'ex tecnico della Fiorentina. Anche Gian Piero Gasperini è un profilo che sta perdendo quota, anche visto il passo indietro fatto dallo stesso allenatore dell'Atalanta che ha negato un suo addio a fine stagione.

Oggi Claudio Ranieri è stato insignito a Coverciano del premio Ussi e, durante la premiazione il tecnico della Roma ha risposto ad alcune domande sull'incredibile rimonta fatta con i giallorossi in Serie A e ovviamente sull'allenatore che il prossimo anno prenderà il suo posto. Sempre in modo molto ironico, Sir Claudio ha detto di non sapere in cosa consista il ruolo che dovrà ricoprire in società e ha fatto una battuta su un possibile colloquio con Gasperini.

Buone notizie anche per la Roma Primavera. I ragazzi di Gianluca Falsini hanno battuto per 1-2 il Genoa fuori casa e hanno centrato la quinta vittoria consecutiva. Tre punti che li mantengono saldamente al primo posto con 76 punti. A tre giornate dalla fine, quindi, i baby giallorossi si sono aggiudicati la matematica qualificazione alla semifinale scudetto.

I LINK ALLE NEWS PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

IL TEMPO - COLPO ROMA

LA REPUBBLICA - SOULÉ BATTE L'INTER: LA ROMA ADESSO SOGNA LA CHAMPIONS LEAGUE

GASPORT - MAGO RANIERI, ROMA A PASSO DA CHAMPIONS: "MA NIENTE PROMESSE"

I VOTI DEGLI ALTRI - SOULÉ "ABITO DA SERA ALLA SCALA" - KONÉ "QUANDO IL GIOCO SI FA DURO, MANU INIZIA A GIOCARE"

IL PUNTO DEL LUNEDÌ - SORRENTINO: "RANIERI L'ALLENATORE DELL'ANNO" - ZAZZARONI: "LA SUA ROMA RACCOGLIE PUNTI IN QUALSIASI MODO"

SERIE A, SOLO IL NAPOLI HA FATTO PIÙ PUNTI DELLA ROMA DALL'ARRIVO DI RANIERI. GIALLOROSSI PRIMI IN CLASSIFICA NEL GIRONE DI RITORNO

BOLOGNA, FENUCCI: "VOGLIAMO CONTINUARE CON ITALIANO, STIAMO GIÀ PARLANDO DEL RINNOVO"

ATALANTA, GASPERINI: "MAI DETTO DI VOLER ANDARE VIA, MA SOLO CHE NON AVREI RINNOVATO. LA ROMA HA UNA MEDIA DA SCUDETTO"

PRIMAVERA, GENOA-ROMA 1-2: QUINTA VITTORIA DI FILA, IN GOL DELLA ROCCA E GRAZIANI

ROMA-MILAN: INFO BIGLIETTI. DA OGGI VIA ALLA VENDITA PER I POSSESSORI FAN TOKEN SOCIOS

RANIERI: "SARÒ SENIOR ADVISOR, NON SO NEMMENO BENE COSA SIA. GASPERINI? MAGARI CI PARLERÒ"

SERIE A, ANTICIPI E POSTICIPI DELLA 36A GIORNATA: ATALANTA-ROMA LUNEDÌ 12 MAGGIO ALLE 20:45

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

