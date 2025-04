Soulé batte l'Inter: la Roma adesso sogna la Champions League

La miglior Roma della stagione vince a casa dell'Inter e rilancia le proprie ambizioni Champions. Guidata dalla star del momento: Matias Soulé. L'argentino, al quinto gol stagionale, dopo l'infortunio di Dybala, si è caricato la Roma sulle spalle. Dopo Parma e Empoli anche San Siro. «Adesso sento la fiducia di tutti - ha ammesso il 21enne - sto facendo molto bene e sono contento. Dybala? Lui è da sempre un mio idolo, provo a imparare da tutto ciò che mi dice e che mi dicono i più esperti. Io provo ad ascoltare tutto e a replicarlo in campo». Per Soulé è il terzo gol da tre punti e per la Roma l'ottava vittoria per1-0 in campionato della sta-gione. Un record europeo firmato Claudio Ranieri. L'uomo della provvidenza che a fine stagione cambierà ruolo, nonostante le pressioni della piazza, dei calci-tori e degli stessi Friedkin (...) Ma è il cammino nelle ultime 20 partite che racconta la cura di Ranieri. La Roma è saldamente al primo posto con 14 vittorie, 5 pareggi e 1 sola sconfitta, a Como a dicembre scorso. Un ruolino da scudetto che aumenta le recriminazioni dei tifosi per i primi mesi disastrosi. Tra scelte scellerate della proprietà - esonero di De Rossi e ingaggio di Juric - e responsabilità dei calciatori. Se solo Ranieri ci fosse stato da settembre. (...)

(La Repubblica)