Dopo la vittoria in casa dell'Inter per 1-0 grazie alle rete di Matias Soulé, domenica la Roma ospiterà la Fiorentina allo Stadio Olimpico. A seguire la squadra di Claudio Ranieri è attesa dall'Atalanta a Bergamo: come comunicato dalla Lega Serie A, la gara tra nerazzurri e giallorossi valida per la 36a giornata di campionato si disputerà lunedì 12 maggio alle 20,45. La partita sarà trasmessa da Dazn.

(legaseriea.it)

