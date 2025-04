Bologna, Fenucci: "Vogliamo continuare con Italiano, stiamo già parlando del rinnovo"

RAI RADIO 1 - Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione radiofonica 'Radio Anch'io Sport' e si è soffermato sul lotta per il quarto posto e sul futuro di Vincenzo Italiano. Ecco le sue parole.

La lotta per la Champions League?

“Per la Champions sarà un duello interessante, siamo lì con tutte le altre e cercheremo di giocarci le nostre carte fino alla fine. Abbiamo tanti scontri diretti, ma pensiamo partita per partita già dalla sfida di oggi con l’Udinese".

Meglio la qualificazione in Champions o la vittoria della Coppa Italia?

"Arrivare in finale di Coppa Italia è stato un grande traguardo. È una delle competizioni alla portata per un club come il nostro. Vincere lo Scudetto è difficile, lo dimostra l’Atalanta che sta facendo molto bene da diversi anni. La Coppa Italia è un sogno che vivremo tutti insieme. Se dovessi scegliere, preferirei portare a casa la Coppa Italia. Ma alla coppa ci penseremo la settimana del 14 maggio".

Quale sarà il futuro di Italiano?

"Abbiamo già iniziato a parlare del prolungamento di contratto, ma indipendentemente dai risultati. Al di là di quello che succederà da qui alla fine, abbiamo l’intenzione di proseguire con lui e quindi di allungare il rapporto".