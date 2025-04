CASANO: "Ora la Roma deve credere alla Champions" - DAMASCELLI: "Soulé soffriva la presenza di Dybala"

All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l’argomento principale è la vittoria della Roma a San Siro per 0-1 contro l'Inter grazie alla conclusione di destro di Matias Soulé. Secondo Tony Damascelli "Soulé soffriva la presenza di Dybala". "Ora la Roma deve credere alla Champions, lo deve fare per lo sforzo fatto e lo deve alla gente romanista", dice Checco Oddo Casano.

"Credo che la striscia di risultati utili della Roma non sia ancora finita", conclude Mario Mattioli.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Credo che la striscia di risultati utili della Roma non sia ancora finita. Mi ha stupito la serenità con cui i giallorossi hanno affrontato la partita con l’Inter. Non ho visto momenti in cui c’era del nervosismo da parte dei giocatori, ma tranquillità fin dall’inizio e questa cosa mi ha colpito positivamente (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Ranieri può fare benissimo il responsabile tecnico, la saggezza è migliore della tattica. Dovbyk mi fa arrabbiare, sembra un giocatore troppo pesante. Soulé? Soffriva la presenza di Dybala (TONY DAMASCELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Volevamo una Roma ambiziosa e Ranieri ci ha sorpassati a destra con una formazione molto coraggiosa. La vittoria è sua e dei ragazzi che hanno dato tutto. Ora la Roma deve credere alla Champions, lo deve fare per lo sforzo fatto e lo deve alla gente romanista. Oggi esiste luce oltre Dybala grazie a Soulé, il quale ha il talento del campione (CHECCO ODDO CASANO, Rete Sport 104.2)

Grazie Ranieri per averci finalmente fatto vedere una Roma coraggiosa che va a San Siro e non si nasconde, ma gioca a pallone e stramerita di vincere. Cristante migliore in campo, prestazione totale. Champions? Dopo ieri ci credo (FABIO PETRUZZI, Rete Sport 104.2)

Ranieri sta compiendo un autentico miracolo. Ieri a Milano ha incartato la partita ad Inzaghi con alcune mosse a sorprese. Ora la Roma può credere alla Champions, anche se resta veramente un obiettivo difficile da centrare... (TIZIANO MORONI, Rete Sport 104.2)

La vittoria a San Siro contro l'Inter è un capolavoro di Claudio Ranieri. La chiave del successo sta nell’intelligenza tattica e umana del mister, il quale non ha bisogno di ricorrere ai sofismi e alle filosofie tanto amate dagli allenatori moderni. Lui applica e fa cose apparentemente “semplici”, che in realtà dimostrano una conoscenza superiore del calcio: da allenatore vero di campo e non da studioso da lavagna (MARIO CORSI, Tele Radio Stereo 92.7, Te la do io Tokyo)