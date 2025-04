ROMA-MILAN: info biglietti. Da oggi via alla vendita per i possessori Fan Token Socios

La Roma giocherà l'ultima partita in casa del campionato nel weekend del 17-18 maggio e affronterà il Milan (data e orario da confermare). Il club, nel frattempo, ha pubblicato le indicazioni per acquistare il biglietto:

L'ultima partita della stagione in casa nostra, un appuntamento da non perdere.

Sarà Roma-Milan, giornata numero 37 di Serie A, in programma nel week-end del 17-18 maggio (data e orario ancora da definire).

Un big match, una classica del nostro campionato, che richiama a grandi sfide del passato e che potrà regalare nuove emozioni, nell'appassionante lotta per un posto nelle prossime coppe europee.

Si ricorda che per questa gara non sarà possibile effettuare il cambio utilizzatore sugli abbonamenti.

Da lunedì 28 aprile sarà possibile acquistare i tagliandi per questa gara, con una particolare prima fase di vendita.

Ecco cosa c'è da sapere.

Fase 1 – Prevendita possessori Fan Token Socios

A partire dalle ore 16:00 di lunedì 28 aprile e fino le ore 15:59 di mercoledì 30 aprile, la vendita sarà dedicata ai soli possessori del Fan Token Socios.

Ottieni l’accesso alla prevendita dei biglietti semplicemente mettendo in staking 5 Fan Token™ dell’AS Roma. I Fan Token™ dell’AS Roma offrono accesso esclusivo a una serie di rewards. Per iniziare, registrati su Socios.com.

Step 1: Registrati su Socios.com

Step 2: Acquista 5 Fan Token™ dell’AS Roma

Step 3: Metti in staking

Fase 2 – Prevendita Abbonati Plus/Classic Extra e Titolari ASRoma Card

A partire dalle ore 16:00 di mercoledì 30 aprile, gli abbonati Plus e Classic Extra Serie A per la stagione 2024/25 e i Titolari della AS Roma Card (valido per le Card sottoscritte tra il 30/4/2020 ed il 28/4/2025), potranno acquistare biglietti ad un prezzo dedicato. La vendita dedicata ai possessori della AS Roma Card terminerà alle ore 11:59 di venerdì 2 maggio.

Per esercitare la prevendita, solo online, sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita per gli abbonati e il numero della tessera e la data di nascita per i possessori della ASRoma Card, si potranno acquistare fino ad un massimo di 2 biglietti per ciascun codice in una singola transazione.

Fase 3 – Vendita libera

La vendita libera avrà inizio alle ore 12:00 di venerdì 2 maggio 2025. Ogni tifoso, potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti, per singola transazione.

Gli abbonati Plus e Classic Extra potranno accedere al servizio di rivendita a partire dalle ore 10:00 di venerdì 9 maggio 2025.

(asroma.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE