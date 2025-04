Primavera, GENOA-ROMA 0-2 (9' Della Rocca, 36' rig. Graziani): fine primo tempo. Tutto facile per la Roma

Torna in campo la Roma Primavera e oggi alle ore 14 sfida il Genoa nel match valido per la trentacinquesima giornata di campionato. I giallorossi, reduci da quattro vittorie consecutive e soprattutto dal clamoroso 9-0 contro l'Udinese, si trovano al primo posto in classifica con 73 punti (+7 sull'Inter seconda e il Sassuolo terzo), mentre il Grifone è decimo.

IL TABELLINO

GENOA: Lysionok; Klisys, Barbini, Ferroni; Deseri, Carbone, Arboscello, Fazio, Meconi; Ghirardello, Nuredini.

A disp.: Magalotti, Contarini, Pallavicini, Dorgu, Spicuglia, Pinto, Doucoure, Pagliari, Odero, Arata, Grossi.

All.: Sbravati.

ROMA: De Marzi; Sangaré, Nardin, Reale, Cama; Mannini, Romano, Coletta; Graziani, Della Rocca; Almaviva.

A disp.: Jovanovic, Marcaccini, Seck, Marazzotti, Levak, Sugamele, Marchetti, Ceccarelli, Arduini, Vella, Mariani.

All.: Falsini.

Arbitro: De Angeli. Assistenti: El Filali - Peloso.

Reti: 9' Della Rocca, 36' rig. Graziani.

LA CRONACA DELLA PARTITA

PRIMO TEMPO

45'+2' - Termina il primo tempo: Roma in vantaggio 2-0.

36' - GOL DELLA ROMA! Graziani dal dischetto batte Lysionok e firma il raddoppio.

35' - Calcio di rigore per la Roma! Graziani supera un avversario spostando il pallone e viene atterrato in area.

27' - A terra Sangaré, entra lo staff medico della Roma per soccorrerlo.

9' - GOL DELLA ROMA! Della Rocca sfrutta un assist di Almaviva e sigla il vantaggio.

1' - Inizia il match: primo pallone battuto dalla Roma.

PREPARTITA

13:46 - La Roma annuncia la formazione ufficiale scelta da Falsini.