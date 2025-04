Serie A, solo il Napoli ha fatto più punti della Roma dall'arrivo di Ranieri. Giallorossi primi in classifica nel girone di ritorno

La cura Claudio Ranieri ha completamente rivitalizzato la Roma e in pochi mesi la squadra è passata dalla zona bassa della classifica alla lotta per il quarto posto. Dall'arrivo dell'allenatore di Testaccio i giallorossi hanno conquistato 47 punti (su 60 totali) grazie a 14 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte e solo il Napoli di Antonio Conte ha fatto meglio con 48. Al terzo posto, invece, c'è l'Inter di Simone Inzaghi a quota 46. Per capire il super lavoro di Ranieri basta vedere i punti delle rivali per l'Europa nello stesso periodo: Atalanta quarta a 40, Bologna 39 (una partita in meno), Juventus 38, Milan 36, Lazio 34 (una gara in meno) e Fiorentina 34.

Considerando soltanto il girone di ritorno, la Roma è ancora imbattuta e sarebbe prima in classifica con 37 in 15 giornate (11 vittorie e 4 pareggi).

