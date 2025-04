I VOTI DEGLI ALTRI - Soulè "abito da sera alla Scala" - Konè "quando il gioco si fa duro, Manu inizia a giocare"

La Roma sbanca San Siro e trova il diciottesimo risultato utile di fila. A decidere la gara Matias Soulè: "Abito da sera alla Scala. Si prende la Roma sulle spalle con un gol da attaccante. Altra firma da 3 punti in trasferta per l'argentino. È lui l'uomo in più senza Dybala: fenomeno in ascesa". (Il Tempo). Grande prova per Manu Konè: "Quando il gioco si fa duro, Manu inizia a giocare. Fa il regista moderno e dinamico in grado di ribaltare il fronte di gioco. Vince duelli con Barella e Frattesi, non due qualunque". (Il Romanista). Bene anche Gianluca Mancini: "Ammonito già al 4', non si fa condizionare e governa il fortino con un autocontrollo che non sempre ha dimostrato. Sta maturando. Da centrale sembra sempre più sicuro perchè non deve scivolare in fascia. Lautaro non lo spaventa mai" (La Gazzetta dello Sport).

