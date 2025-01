-2 a Roma-Lazio, out Celik e Cristante. Ranieri: "Derby? Una partita a parte". Calciomercato, per la fascia spunta Kayode, interesse concreto per Frattesi

A due giorni dal derby della Capitale, la Roma scende in campo a Trigoria per preparare la delicata sfida contro la Lazio. Durante l'allenamento odierno, Claudio Ranieri ha ritrovato Artem Dovbyk, che in via precauzionale aveva saltato la seduta del primo gennaio al Tre Fontane. Assenti, invece, Bryan Cristante e Zeki Celik. Il centrocampista ex Atalanta è ancora alle prese con il problema alla caviglia, mentre, il terzino turco è out per influenza. Le sue condizioni sono dunque da valutare in vista di domenica.

Oggi alle 13, in conferenza stampa, è intervenuto Claudio Ranieri per presentare il derby contro la Lazio. Il tecnico di Testaccio ha risposto alle domande sugli indisponibili, su capitan Lorenzo Pellegrini e del rapporto attuale tra la Roma e i propri tifosi.

Da ieri si è ufficialmente aperto il calciomercato invernale, sessione che vedrà la Roma molto attiva. I giallorossi sono alla ricerca di un terzino destro, ruolo in cui la rosa è carente. Oltre ai nomi di Delprato, Zappa e Rensch, il ds Florent Ghisolfi avrebbe messo gli occhi su Michael Kayode della Fiorentina. L'italiano è in uscita dalla Viola e nei discorsi potrebbero rientrare anche Cristante e Zalewski. In mezzo al campo, una volta perfezionata la cessione di Enzo Le Fée al Betis, il sogno è Davide Frattesi, che è alla ricerca di un minutaggio più alto. L'operazione, però, non è semplice e serviranno anche i soldi della cessione di Lorenzo Pellegrini. Per il centrocampo, inoltre, si tengono sempre d'occhio i profili di Matteo Prati del Cagliari e Rocco Reitz del Borussia Monchengladbach.

I LINK ALLE NEWS PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

GASPORT - EL SHAARAWY PIÙ ESPERTO: È IN VANTAGGIO SU PISILLI. A DESTRA SAELEMAEKERS

IL MESSAGGERO - HUMMELS: "LA ROMA DEVE TENERSI STRETTO RANIERI, IO DECIDERÒ IN ESTATE. IL DERBY? LA LAZIO MERITA IL VANTAGGIO CHE HA. PELLEGRINI È UN GRANDE CAPITANO

TUTTOSPORT - DOVBYK C'È. PELLEGRINI IN PANCHINA

CORSERA - DOMANI TORNA IL DERBY IN NOTTURNA, È MASSIMA ALLERTA

CORSERA - PER LA FASCIA SPUNTA IL VIOLA KAYODE. IPOTESI DI SCAMBIO TRA PELLEGRINI E FRATTESI

IL TEMPO - MANCINI: "I FISCHI DEI LAZIALI MI FARANNO STARE PIÙ CONCENTRATO. RANIERI HA PORTATO SERENITÀ, HUMMELS È UN PROFESSORE. PELLEGRINI TIENE TANTISSIMO ALLA ROMA

LR24 - CALCIOMERCATO ROMA: PER KAYODE CONTATTO GHISOLFI-FIORENTINA. SI LAVORA AL PRESTITO CON DIRITTO

CORSPORT - CESSIONE E RINNOVI, GHISOLFI AL LAVORO

CALCIOMERCATO ROMA: CONTATTI CON L'ENTOURAGE DI MARMOL E MINGUEZA

CALCIOMERCATO ROMA: PASSI AVANTI PER LA CESSIONE DI LE FÉE AL BETIS: SI PUÒ CHIUDERE ENTRO SETTIMANA PROSSIMA

CONFERENZA STAMPA, RANIERI: "IL DERBY È UNA PARTITA A PARTE, LA CLASSIFICA NON CONTA. CELIK IN DUBBIO PER FEBBRE. PELLEGRINI? SOFFRE I TIFOSI" (VIDEO)

CALCIOMERCATO ROMA, INTERESSE CONCRETO PER FRATTESI: I GIALLOROSSI NON VOGLIONO INSERIRE PELLEGRINI NELL'OPERAZIONE

TRIGORIA: ROMA IN CAMPO A DUE GIORNI DAL DERBY: OUT CRISTANTE E CELIK, OK DOVBYK (FOTO)

CALCIOMERCATO ROMA, TANTE RICHIESTE PER SOULÈ: L'ARGENTINO VUOLE RESTARE IN GIALLOROSSO

NAINGGOLAN: "FA MALE VEDERE LA ROMA COSÌ IN CLASSIFICA. PELLEGRINI? FORSE GLI STA PESANDO LA FASCIA"

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

LR24