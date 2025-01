Per la fascia spunta il viola Kayode. Ipotesi di scambio tra Pellegrini e Frattesi

"Con 2-3 innesti sarei felice". Parola di Claudio Ranieri, che alla Gazzetta dello Sport ha spiegato le sue aspettative per il mercato di riparazione, che si è aperto ieri. [...] Sui ruoli, però, ci sono pochi dubbi: un vice Dovbyk, un centrocampista e un esterno destro, con Celik ormai considerato più un vice Mancini che un esterno a tutta fascia. Tra i terzini, secondo tuttomercatoweb.com, prende quota il nome di Michael Kayode, classe 2004 in uscita dalla Fiorentina e seguito anche da Como, Parma, Brighton e Brentford.

L'attaccante di riserva arriverà dopo la partenza di Shomurodov (Empoli, Venezia e Cagliari sono interessate) e il nome più caldo è quello di Beto, di proprietà dell'Everton dei Friedkin. Per il centrocampo la suggestione rimane Davide Frattesi, che è in rotta con l'Inter, dove potrebbe finire Lorenzo Pellegrini. In uscita c'è anche Enzo Le Fée: pagato 23 milioni di euro, ha trovato poco spazio con De Rossi, Juric e ora Ranieri. Può finire al Betis Siviglia. Al suo posto, sempre dall'Everton, può arrivare Doucouré. [...]

(corsera)