Calciomercato Roma, interesse concreto per Frattesi: i giallorossi non vogliono inserire Pellegrini nell'operazione

Arrivano conferme sull'interesse della Roma per Davide Frattesi. Come scrive Gianluca Di Marzio, infatti, il calciatore è disposto ad ascoltare eventuali offerte in quanto non soddisfatto del minutaggio che sta avendo in nerazzurro. La Roma, a differenza di quanto era emerso nei giorni scorsi, non valuta un eventuale scambio con Lorenzo Pellegrini. La trattativa appare comunque complicata, con l’Inter che, dal canto suo, non ha intenzione di cedere il centrocampista nella finestra di gennaio e chiede un prezzo alto per il prodotto del vivaio giallorosso.

(gianluadimarzio.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE