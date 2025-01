Dovbyk c'è. Pellegrini in panchina

Dopo la grande festa di Capodanno, condivisa a Trigoria con i propri tifosi, Claudio Ranieri è tornato ieri in campo con la sua Roma per preparare ogni dettaglio del derby. Le buone notizie sono subito arrivate da Dovbyk, di nuovo in gruppo dopo aver svolto un lavoro personalizzato nel primo allenamento dell'anno, pur non destando mai grande preoccupazione su una possibile assenza nella stracittadina.

Stesso discorso valido per Pisilli, ieri nuovamente gestito ma anche lui da non ritenersi in dubbio in una catena di centrocampo che deve già rinunciare a Cristante. [...] Molti al debutto nel derby della Capitale: da Hummels a Koné, poi Saelemaekers e Dovbyk. Verso una panchina amarissima invece Lorenzo Pellegrini, sempre titolare e capitano della sua Roma nelle ultime stracittadine. [...]

(Tuttosport)