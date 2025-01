El Shaarawy più esperto: è in vantaggio su Pisilli. A destra Saelemaekers

Come contro il Milan, Claudio Ranieri arriva con il solo grande dubbio alla sfida di domenica prossima: El Shaarawy o Pisilli? Ma mentre a San Siro il ballottaggio alla fine lo ha vinto il baby romano, nel derby di domenica il Faraone sembra partire in leggero vantaggio. Non fosse altro perché Ranieri in questo tipo di partite si affida spesso e volentieri ai giocatori di esperienza ed El Shaarawy di derby ne ha già giocati 14. [...]

In uno dei derby del 2010 Ranieri lanciò Leandro Greco, ma a partita in corso (facendolo entrare al posto di Jeremy Menez al 40') e poi Greco aveva già 24 anni. [...] L'altro piccolo dubbio resta sempre a destra, dove Saelemaekers è in netto vantaggio su Celik, ma non è detto che il turco non riesca a mettere la freccia. Del resto il belga a San Siro non ha giocato una grandissima partita e in fase difensiva concede sempre qualcosa di troppo.

(gasport)