Calciomercato Roma: contatti con l'entourage di Marmol e Mingueza

La Roma vuole rinforzare il reparto arretrato nella sessione invernale di calciomercato e i nuovi acquisti potrebbero arrivare dal campionato spagnolo. Secondo quanto riportato dal sito, i giallorossi sono in contatto con l'entourage di Mika Marmol e Oscar Mingueza. Il primo rappresenterebbe il sostituto ideale di Mario Hermoso (seguito dal Fenerbahce) e ha una clausola rescissoria da 10 milioni di euro, con il Las Palmas che però non è intenzionato ad accettare cifre e formule differenti. La trattativa per gennaio sembra complicata, motivo per cui il ventitreenne può rimanere un obiettivo anche in vista della prossima estate.

Il secondo, invece, è un pilastro del Celta Vigo e il club è al lavoro per rinnovargli il contratto. Sulle sue tracce ci sono anche il Barcellona (che possiede il 50% sulla futura rivendita), il Milan e il Lipsia, con quest'ultime in vantaggio sulla concorrenza.

(calciomercato.it)

