Domenica torna il derby in notturna, è massima allerta

Massima attenzione all'afflusso dei tifosi allo stadio Olimpico. E soprattutto al deflusso, così come a cosa potrebbe accadere nelle ore precedenti al match di domenica sera fra Roma e Lazio, e nella nottata successiva. Sono solo alcuni degli aspetti al centro del piano di sicurezza per la stracittadina che dopo sei anni torna notturna [...] su richiesta della Lega Calcio. [...] Calcio d'inizio alle 20.45, cancelli aperti alle 18 o alle 18.30 con multipli varchi di filtraggio. Afflussi di tifosi separati, così come i parcheggi. [...]

Create due maxi aree per romanisti e laziali, più una mista per la tribuna d'onore e la Monte Mario, passando per viale dei Gladiatori. [...] Migliaia di uomini impegnati nella vigilanza, anche di pub e zone centrali, all'afflusso chiusura del lungotevere e di ponte Duca D'Aosta. Da domani bonifiche fuori e dentro lo stadio. Tornare a giocare di sera per la Questura rappresenta "un'occasione per le società sportive e le rispettive tifoserie per mostrare segni di maturità in cui anche le logiche ultrà trovino spazi di espressione colorati e folkloristici nell'ambito di una cornice di legalità". [...]

(corsera)