Nonostante una prima parte di stagione negativa, sono tanti gli estimatori di Matias Soulè. Come scrive Filippo Biafora, infatti, a Trigoria sono arrivate tante richieste per il talento argentino ex Frosinone. Il calciatore, però, non ha alcuna intenzione di lasciare la Capitale e non prenderà in considerazione l'idea di lasciare i giallorossi.

(Filippo Biafora)