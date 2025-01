La Roma è molto attiva sul mercato e, per quanto riguarda i movimenti in uscita, il direttore sportivo Florent Ghisolfi sembra vicino a completare il trasferimento di Enzo Le Fée. Come riportato dal sito del quotidiano, il centrocampista francese ha chiesto la cessione e nelle ultime ore si sono registrati ulteriori passi in avanti nella trattativa con il Betis. L'affare si basa su un prestito con diritto di riscatto e la fumata bianca potrebbe arrivare entro la prossima settimana.

(gazzetta.it)