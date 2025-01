Roma, idea Kayode per la fascia destra. A Ranieri piace anche Delprato

[...] Il ds Ghisolfi ha sondato il terreno per Michael Kayode, l’esterno della Fiorentina che fatica a trovare spazio da quando a Firenze è sbarcato Palladino. [...] Come rivelato in esclusiva da LAROMA24.IT, i primi contatti tra i due club sarebbero avvenuti prima di Capodanno con la promessa di risentirsi in questo 2025 forti anche di un rapporto positivo dopo l’affare Bove chiuso in estate. Si lavora sulla formula del prestito con diritto di riscatto, ma nelle discussioni potrebbero rientrare anche i nomi di Zalewski e Cristante.

Ma Kayode non piace solo alla Roma. Sull’esterno nato a Novara c’è da diversi giorni anche il Parma che a quel punto, però, potrebbe liberare Enrico Delprato proprio in ottica Roma. In terza fila, sempre parlando di campionato italiano, c’è Zappa del Cagliari. Sondaggi anche all’estero dove piacciono Kiliann Sildillia del Friburgo e Oscar Mingueza del Celta Vigo. In questo caso, però, a frenare l’entusiasmo è la valutazione dei due giocatori: 15 milioni per il primo, 20 di clausola rescissoria per lo spagnolo.

Movimenti anche in uscita dove si registrano passi in avanti nella trattativa tra Betis e Roma per Enzo Le Fée. Il centrocampista francese ha chiesto di essere ceduto e il club spagnolo è disposto a prenderlo in prestito con diritto di riscatto, l’affare potrebbe chiudersi entro la prossima settimana. [...] Il sogno è Davide Frattesi (ma serve anche la cessione di Pellegrini), più agevoli le piste che portano a Rocco Reitz del Borussia Mönchengladbach e Matteo Prati del Cagliari. Contatti, infine, tra Zalewski e il Marsiglia anche se il club francese potrebbe decidere di aspettare giugno per prendere il polacco (che come scritto sopra piace anche alla Fiorentina) a parametro zero.

(gazzetta.it)

