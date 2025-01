Calciomercato Roma: per Kayode contatto Ghisolfi-Fiorentina. Si lavora al prestito con diritto

La Roma è da tempo alla ricerca di un nuovo terzino destro e l'ultimo nome nel mirino dei giallorossi è Michael Kayode, in uscita dalla Fiorentina. Secondo quanto appreso dalla redazione de LAROMA24.IT, la scorsa settimana c'è stato un contatto tra la dirigenza viola e il ds giallorosso Florent Ghisolfi per sondare la situazione dell'esterno destro classe 2004. In questa stagione il calciatore ha trovato poco spazio sotto la guida di Raffaele Palladino e la Roma potrebbe rappresentare una soluzione ottimale per il futuro del ventenne. I rapporti tra le due società sono buoni e nei prossimi giorni i club potrebbero intavolare una trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

LR24