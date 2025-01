Cessioni e rinnovi, Ghisolfi al lavoro

[...] Sono diversi i nomi che possono avere del movimento in queste settimane. Oltre a Pellegrini, il cui futuro è ancora tutto da scrivere, nella lista ci sono Hermoso, Le Fée, Dahl, Zalewski, Sangaré e Shomurodov. [...] Le Fée ha ricevuto manifestazioni d'interesse da parte del Betis Siviglia (si lavora sul prestito con diritto di riscatto) ma ci sono anche un paio di club francesi che sono pronti a prenderlo fino alla fine della stagione. [...] Hermoso ha un'offerta dal Fenerbahce che sta prendendo in considerazione, temporeggiando però in attesa di capire se potranno arrivare anche chiamate dalla Spagna dove tornerebbe naturalmente volentieri. Difficile trovare una sistemazione per Dahl, mentre si lavora con il Valencia per trovare un accordo per Sangaré che la Roma vorrebbe cedere soltanto in prestito senza doverlo lasciare andare a titolo definitivo. Zalewski ha richieste visto che il contratto è in scadenza e si può prendere a un prezzo piuttosto basso adesso, o addirittura a zero il prossimo giugno, Shomurodov invece è cercato da diversi club di Serie A che hanno bisogno di rinforzarsi per lottare per la salvezza: ci pensano Cagliari, Empoli (specialmente in caso di cessione di Fazzini) e Venezia.

Una volta chiuso il discorso acquisti e cessioni per il mercato invernale, la Roma comincerà a lavorare anche sui rinnovi di contratto di Pisilli e Svilar. [...] Se ne riparlerà prossimamente, come per i discorsi su Dybala, Paredes e Hummels.

(corsport)