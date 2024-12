Trigoria, ripresa in vista del Milan: Cristante e Pisilli out. Calciomercato Roma, il Fenerbahce di Mourinho su Hermoso

All'indomani della rotonda vittoria per 5-0 contro il Parma, la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria. I giallorossi si sono subito messi al lavoro in vista del big match di domenica prossima a San Siro contro il Milan. Assenti nella sessione odierna Bryan Cristante, ancora sofferente dopo il colpo alla caviglia subito contro l'Atalanta, e Niccolò Pisilli, out per febbre. Da segnalare un colloquio ad inizio allenamento tra Claudio Ranieri e Lorenzo Pellegrini. I due sono entrati in campo insieme, con il tecnico che ha fatto il suo ingresso abbracciando il capitano giallorosso. Come di consueto, seduta di scarico per chi ha giocato, mentre normale lavoro in campo per chi, invece, è rimasto in panchina.

Iniziano a scaldarsi i motori in vista del mercato di gennaio. Florent Ghisolfi è già al lavoro per poter rinforzare la rosa, ma per accogliere nuovi calciatori, serviranno anche alcune uscite. Tra i protagonisti in negativo del calciomercato estivo, c'è sicuramente Mario Hermoso che, dopo neanche 4 mesi, potrebbe già salutare la Capitale. Sulle sue tracce si starebbe muovendo il Fenerbahce di José Mourinho, il quale avrebbe già presentato un'offerta di prestito al club giallorosso per il difensore spagnolo.

