RADIO RAI - Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è intervenuto a 'La politica nel pallone' su Gr Parlamento e tra i vari temi trattati è tornato a parlare delle voci che lo hanno accostato alla Roma. Ecco le sue dichiarazioni.

Le voci sulla Roma?

"Io con la società giallorossa non ho mai avuto contatti, non ci ho mai parlato. Non avendo mai parlato con la Roma non posso dire nulla".