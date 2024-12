Sassuolo, Carnevali: "Roma? Nessun contatto. È un club di livello mondiale ma sono concentrato sui neroverdi"

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Italia 1 prima del match di Coppa Italia contro il Milan. Il dirigente classe 1947 si è soffermato anche sull'interesse mostrato dalla Roma nei suoi confronti. Ecco le sue parole:

"Speciale giocare a San Siro contro una grande squadra come il Milan: proviamo lo sgambetto. Berardi è un campione. Interesse della Roma per me? Nessun contatto, non ci penso. La Roma è club di livello mondiale, ma sono concentrato sul Sassuolo".