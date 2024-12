Zero cambi in 90 minuti: Pellegrini ancora escluso

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Pellegrini conclude il trittico di partite con appena 47 minuti giocati, rimanendo in panchina per l'intero match di ieri col Parma. Con i crociati, tuttavia, Ranieri non ha escluso soltanto il capitano giallorosso, ma anche tutti gli altri calciatori al di fuori degli undici titolari. Nonostante la partita si fosse decisa nel primo tempo, il tecnico ha scelto di completare i 90 minuti senza effettuare alcun cambio, una vera rarità nell'era delle cinque sostituzioni. «Anche i collaboratori erano curiosi di conoscere il motivo - ha spiegato Ranieri in conferenza stampa - Vedevo che i ragazzi stavano facendo esattamente ciò che avevo chiesto e ho pensato di lasciare in campo chi aveva iniziato la partita. Noi allenatori ormai siamo abituati a sfruttare le cinque sostituzioni, ma questa volta, considerando che non ho notato cali di concentrazione e che stavano correndo bene, ho preferito non cambiare nulla»