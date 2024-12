Dybala il problema più bello della Roma

Lo aveva detto Mou-rinho, lo ripete Ranieri: c'è una Roma con Dybala e una Roma senza. Il Parma, sparring partner con la guardia sempre abbassata, mette nell'urna il suo voto: la Joya deve restare in giallorosso (...) La situazione di Dybala è semplice e complicata. Ha contratto fino a giugno e gli mancano poche partite per il rinnovo automatico (con aumento) per la prossima sta-gione. Dall'1 al 15 gennaio ha una clausola di rescissione da 12 milioni. A febbraio, in caso di mancato rinnovo, potrebbe già firmare per un'altra squadra. In estate ha rifiutato un'offerta faraonica dalla Saudi League e adesso sarebbe interessato a lui il Galatasaray. (...) La squadra sembra ormai decisa e ieri Ranieri non ha usato nemmeno una sostituzione. È un segnale lanciato a tutti: bisogna allenarsi al massimo e giocare di conseguenza per strappare una maglia ai titolari. Il tecnico non ha dimenticato la figu-raccia di Como, dove per altro mancavano Hummels e Paredes. L'unico cambio, in questo momento, può essere il passaggio dal 3-4-2-1 al 3-5-2 con un centrocampista in più e un trequartista in meno (Pisilli per El Shaarawy). (...)

(corsera)