Roma-Parma: la moviola dei quotidiani. Di Bello più che sufficiente

Una gara tutto sommato positiva quella dell'arbitro Marco Di Bello in Roma-Parma. Il direttore di gara supera la sufficienza, con due rigori giustamente assegnati (meno netto il secondo) e una giusta gestione dei cartellini.

CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 6

Partita semplice per Di Bello, eppure con qualche criticità per Di Bello. In particolare si discute il secondo rigore assegnato i giallorossi. Mihaila affronta Saelemaekers, in dinamica sembra spalla contro spalla, al rallenty il giallorosso riesce a mettere davanti la gamba sinistra: siamo al limite, i vertici arbitrali non hanno gradito.

GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 6,5

Direzione attenta, valuta bene gli episodi da rigore: su Dybala e Saelemaekers netti i falli in area di Balogh e Mihaila. Gialli ok

CORSERA - VOTO 6,5

I rigori ci sono, ia direzione è lineare. mezzo voto in più per non aver dato recupero dopo il 90'.

IL ROMANISTA - VOTO 6

Tutto facile per Marco Di Bello, spesso criticato in passato, che comunque sfodera una prestazione di tranquillità e qualità. Determinante il primo fischio "importante": al 7' tocco di Dovbyk di tacco in area di rigore a smarcare Dybala che arriva in corsa. Balogh lo tocca sul piede d'appoggio, Di Bello ci pensa un secondo di troppo ma assegna il calcio di rigore, netto. Nessuno protesta. Al 22' brutto intervento di Bonny su Paredes: prende anche la palla ma rischia di far male all'argentino, Di Bello è a due passi ed estrae il cartellino giallo senza esitazione. Così come nella ripresa dopo 4' quando Almqvist perde palla e nel tentativo di recuperarla falda sempre Paredes: giallo inevitabile. È buono il gol di Dybala del 3-0, nonostante la lunga attesa per il var check, l'argentino parte dietro la difesa del Parma quando parte il tiro di Saelemaekers. Al 15 chiede un rigore la Roma: Koné rimpalla sulla mano di Balogh ma forse è davvero troppo vicino al corpo. Un solo ammonito per la Roma: al 18' Angelino spende il giallo su una ripartenza di Camara a metà campo. Al 27' l'ultimo episodio degno di nota. Mihaila procura il secondo rigore. Travolge Saelemaekers lanciato a rete: non è spallata.