Trigoria, ripresa in vista del Milan: ancora assente Cristante. Le indicazioni di Ranieri: "Pressione e tiro in porta" (FOTO e VIDEO)

All'indomani della vittoria per 5-0 contro il Parma, la Roma è subito tornata al lavoro e in mattinata odierna ha svolto il primo allenamento al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista del big match di domenica contro il Milan. Come di consueto dopo una partita, la squadra è stata divisa in due gruppi: scarico per chi ha giocato ieri e lavoro in campo per chi è rimasto in panchina. Da segnalare l'assenza di Bryan Cristante, il quale non ha ancora recuperato dal colpo alla caviglia subito contro l'Atalanta.

"Uno, due, tre. Dai, dai!", la carica del preparatore atletico durante lo svolgimento di un esercizio basato sulla rapidità. Successivamente si passa al lavoro con il pallone e i calciatori disputano una partitella a campo ridotto e con le porte piccole. "Pressione e tiro in porta. Poi se la volete giocare fatelo, ma il gioco è quello", le parole di Claudio Ranieri prima dell'inizio di un'altra partitella a campo ridotto ma con i portieri.