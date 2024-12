Dybala show, doppietta e assist. Ranieri: «Vuole restare alla Roma»

LEGGO (F. BALZANI) - Una tombola di gol per uscire dalla zona d'ombra e passare un Natale sereno. La Roma all'Olimpico schianta il Parma per 5-0, trova la quarta vittoria di fila in casa e allontana di 5 punti il terz'ultimo posto. Lo fa ritrovando un Dybala in formato vera Joya e con la migliore prova collettiva di tutto il 2024. Così bella da convincere Ranieri a non operare cambi per tutta la partita (in serie A non accadeva dal 2016). La sfida si mette subito in discesa per la Roma che dopo una bella combinazione Dovby-Dybala al 5' trova un rigore netto calciato alla perfezione proprio dalla Joya al centro di tante voci di mercato nell'ultima settimana. Passano altri cinque minuti e arriva il raddoppio: cross di Angelino e colpo secco di Saelemaekers sul primo palo. La Roma impone ritmi e personalità al Parma che impensierisce Svilar solo con un tiro da fuori di Hernani. Nella ripresa il divario è ancora più netto. Dybala realizza il 3-0 approfittando di una deviazione. Al 74' Saelemaekers si guadagna il secondo rigore, stavolta calciato e segnato da Paredes. Manca solo il gol di Dovbyk: arriva sul finale grazie a un regalo al bacio del solito Dybala che sfiora pochi minuti dopo la tripletta. «Aveva ragione Mourinho - ammette Ranieri -. Esiste una Roma con e senza Dybala. Io se sta bene lo faccio sempre giocare e lui non vuole andare via. Nessun cambio? Si meritavano tutti di restare in campo, ora però la Roma deve vincere anche in trasferta. Inaccettabile che non lo faccia da aprile». Domenica si va a Milano, e servirà questo Dybala. «Do sempre il massimo per questa maglia e questi tifosi, so quanto mi vogliono bene. Meritavamo tutti una vittoria così», le dichiarazioni dell'attaccante che ha superato Higuain diventando il terzo argentino più prolifico della storia della serie A alle spalle di Batistuta e Crespo.