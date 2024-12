I VOTI DEGLI ALTRI - Dybala: "Magnifico", Saelemaekers: "Cosa altro si può volere?", Paredes: "Sembra rinato"

Dopo il brutto ko di Como, la Roma ritrova una vittoria convincente in casa contro il Parma. Nel 5-0 sui ducali, brilla il talento di Paulo Dybala, autore di due gol e un assist: “L'uomo più atteso si è fato trovare pronto. Torna al gol dopo un mese e mezzo prendendosi il fallo e poi battendo il rigore. Bravissimo a inserirsi sul terzo gol, regala anche l'assist per Dovbyk. Magnifico". (Corriere dello Sport). Altra prestazione maiuscola per Alexis Saelemaekers: “La sua presenza sulla destra fa cambiare volto alla Roma, che diventa pericolosa su entrambe le corsie ed esce con meno sofferenza dal pressing. Un gran gol al volo, un assist illuminante, il tiro che propizia la terza rete e la conquista di un rigore. Cosa altro si può volere?" (Il Tempo).

Si conferma su alti livelli anche Mats Hummels: “Comanda la difesa con la calma e la classe del leader nato. Imperioso negli anticipi, elegante in possesso, deciso nel frapporsi fra avversari e propria area. La relativa serenità di giornata lo autorizza anche a sganciarsi con una certa frequenza per cercare gloria in attacco: non ha occasioni vere, ma dove occorre lui c’è". (Il Romanista). Bene Leandro Paredes: “Verticale, come il suo calcio. Sembra rinato. Ha l'argento vivo addosso. Non sbaglia un'idea, raffinato anche nelle intuizioni" (La Gazzetta dello Sport)

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 6,71

Mancini 6,43

Hummels 7,07

Ndicka 6,79

Saelemaekers 7,78

Kone 6,93

Paredes 7,16

Angelino 7,00

Dybala 7,93

El Shaarawy 6,14

Dovbyk 6,57

Ranieri 7,43

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 6,5

Mancini 6,5

Hummels 7

Ndicka 7

Saelemaekers 7,5

Kone 7

Paredes 7,5

Angelino 7

Dybala 8

El Shaarawy 6,5

Dovbyk 7

Ranieri 7,5

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 7

Mancini 6,5

Hummels 7,5

Ndicka 7

Saelemaekers 8

Kone 7

Paredes 7,5

Angelino 7

Dybala 8

El Shaarawy 6

Dovbyk 6,5

Ranieri 7,5

IL MESSAGGERO

Svilar 6,5

Mancini 6,5

Hummels 7

Ndicka 6,5

Saelemaekers 7,5

Kone 7

Paredes 7

Angelino 7

Dybala 8

El Shaarawy 6

Dovbyk 6,5

Ranieri 7,5

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 7

Mancini 6,5

Hummels 7

Ndicka 7

Saelemaekers 8

Kone 7

Paredes 7,5

Angelino 7

Dybala 8

El Shaarawy 6

Dovbyk 6,5

Ranieri 7,5

LA REPUBBLICA

Svilar 6,5

Mancini 6

Hummels 7

Ndicka 6,5

Saelemaekers 8

Kone 7

Paredes 7

Angelino 7

Dybala 7,5

El Shaarawy 6

Dovbyk 6,5

Ranieri 7

IL TEMPO

Svilar 6,5

Mancini 6,5

Hummels 7

Ndicka 7

Saelemaekers 8

Kone 7

Paredes 7

Angelino 7

Dybala 8

El Shaarawy 6

Dovbyk 6

Ranieri 7,5

IL ROMANISTA

Svilar 7

Mancini 6,5

Hummels 7

Ndicka 6,5

Saelemaekers 7,5

Kone 6,5

Paredes 7

Angelino 7

Dybala 8

El Shaarawy 6,5

Dovbyk 7

Ranieri 7,5